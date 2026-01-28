Dans le cadre de la 5e session du Forum interparlementaire franco-marocain, le président du Sénat, M. Gérard Larcher, et la présidente de l’Assemblée nationale, Mme Yaël Braun‐Pivet, se rendront à Rabat, du 29 au 30 janvier 2026.

Les présidents du Sénat français et de l’Assemblée nationale française au Maroc les 29 et 30 janvier

Accompagnés d’une délégation parlementaire transpartisane, composée de huit députés et de huit sénateurs, le président du Sénat et la présidente de l’Assemblée nationale souhaitent affirmer, dans le domaine parlementaire, le partenariat d’exception renforcé entre la France et le Maroc.

Ce déplacement s’inscrit dans la continuité de la visite de la présidente de l’Assemblée nationale en décembre 2024 et du président du Sénat en février 2025 au Royaume du Maroc.

Cette visite conjointe des présidents des deux Chambres témoigne de la volonté de donner un nouvel élan à la diplomatie parlementaire entre nos deux pays : le Forum interparlementaire franco-marocain ne s’était pas réuni depuis 2019.

Lors du déplacement, M. Gérard Larcher et Mme Yaël Braun‐Pivet s’entretiendront également avec le chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, et avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

Ils rencontreront également des représentants de la communauté française au Maroc.

Programme prévisionnel de la visite:

Jeudi 29 janvier 2026

09h30 Entretien avec M. Aziz Akhannouch, Chef du gouvernement du Maroc

Pour information, séquence fermée à la presse

10h30 Séance d’ouverture du Forum interparlementaire franco-marocain et allocutions de bienvenue. Les discours d’ouverture seront prononcés par :

Rachid Talbi Alami, Président de la Chambre des représentants

Mohamed Ould Errachid, Président de la Chambre des conseillers

Gérard Larcher, Président du Sénat

Mme Yaël Braun-Pivet, Présidente de l’Assemblée nationale

Toute presse accréditée

11h00 Première séance : Les nouveaux horizons de la coopération bilatérale, présidée par M. Gérard Larcher, Président du Sénat

Toute presse accréditée

12h30 Deuxième séance : Sécurité et lutte contre le terrorisme et le crime organisé, présidée par M. Rachid Talbi Alami, Président de la Chambre des représentants

Toute presse accréditée

15h30 Troisième séance : Droits des femmes et participation à la vie publique, présidée par Mme Yaël Braun-Pivet, Présidente de l’Assemblée nationale

Toute presse accréditée

17h00 Quatrième séance : Transition énergétique et énergies renouvelables, présidée par M. Mohamed Ould Errachid, Président de la Chambre des conseillers

Toute presse accréditée

18h15 Clôture des travaux de la 5ème session du Forum interparlementaire franco-marocaine

Toute presse accréditée

Point presse à l’issue

Vendredi 30 janvier 2026

10h00 Visite de l’Institut de Formation Ferroviaire de Rabat

Toute presse accréditée

12h30 Entretien avec M. Nasser Bourita, Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger

Pour information, séquence fermée à la presse

Point presse à l’issue

13h30 Rencontre avec les représentants de la communauté française au Maroc

Pour information, séquence fermée à la presse

15h00 Fin du déplacement