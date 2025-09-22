Le Portugal reconnaît officiellement l’État de Palestine

Le ministre portugais des Affaires étrangères, Paulo Rangel
Le ministre portugais des Affaires étrangères, Paulo Rangel, a annoncé dimanche, que son pays reconnaît officiellement l’État de Palestine.

« Aujourd’hui, le 21 septembre 2025, l’État portugais reconnaît officiellement l’État de Palestine », a indiqué le chef de la diplomatie portugaise dans une déclaration à la presse à New York.

Il a souligné que le Portugal soutient la solution à deux États, comme la seule voie vers une paix juste et durable, favorisant la coexistence et des relations pacifiques entre Israël et la Palestine.

Le ministre portugais a appelé à un cessez-le-feu urgent à Gaza et à la libération de tous les otages tout en estimant que « l’expansion des colonies en Cisjordanie constitue un obstacle supplémentaire à la solution à deux États ».

Le Portugal rejoint le Royaume-Uni, le Canada et l’Australie, qui avaient annoncé plus tôt dans la journée la reconnaissance de l’Etat de Palestine à la veille de l’ouverture des travaux de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York, où la question palestinienne devrait dominer les débats.

