Le parti MK d’Afrique du Sud reconnaît la marocanité du Sahara

Cette position a été exprimée dans une déclaration à la presse de M. Zuma à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

L’ex-Président sud-africain a ajouté que son parti, le MKP, « reconnaît le contexte historique et juridique qui renforce la revendication du Maroc sur le Sahara » et « estime que les efforts du Maroc pour recouvrer sa pleine intégrité territoriale s’inscrivent dans la continuité de l’engagement du parti MK à préserver la souveraineté et l’unité des États africains ».

Tout en reconnaissant « le soutien international et continental croissant que la proposition marocaine d’autonomie a reçu ces dernières années », M. Zuma a estimé que la proposition d’autonomie « offre une voie équilibrée qui favorise la stabilité, la paix et le développement dans la région », appelant « la communauté internationale à soutenir le plan d’autonomie du Maroc, qui constitue un moyen efficace d’assurer la paix, la stabilité et la prospérité du peuple du Sahara ».

Cette position s’inscrit dans le cadre de la position politique du parti MK « visant à apporter une solution concrète au long débat sur l’avenir de la région du Sahara », publiée par le parti le mois dernier, dans un document intitulé « un partenariat stratégique pour l’unité africaine, l’émancipation économique et l’intégrité territoriale : Maroc ».

Ce document réaffirme que le Sahara « faisait partie du Maroc avant la colonisation espagnole à la fin du XIXe siècle. De ce fait, il fait partie intégrante du Maroc depuis des siècles. La revendication marocaine est antérieure à la colonisation et trouve son origine dans l’allégeance des tribus au Trône Marocain », tout en appelant la communauté internationale à « prendre en compte les liens historiques de la région avec le Maroc et les intérêts légitimes du peuple marocain à maintenir son intégrité territoriale ».

Le document rappelle, en outre, la Marche Verte, « un acte de décolonisation et témoignage des liens historiques entre le Maroc et son Sahara » et « un mouvement de libération unique et non violent » où « plus de 350.000 Marocains non armés sont entrés au Sahara pour reconquérir leurs terres ».

A rappeler que M. Zuma, alors président de l’Afrique du Sud, avait rencontré le Roi Mohammed VI en 2017, en marge du sommet UA-UE en Côte d’Ivoire. Cette rencontre avait donné un nouvel élan aux relations bilatérales entre les deux pays.