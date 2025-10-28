Le parlement sénégalais rejette la mise en accusation de l’ex-président Macky Sall

L’Assemblée nationale sénégalaise a rejeté lundi une proposition de résolution visant la mise en accusation de l’ex-président Macky Sall pour « haute trahison », a annoncé l’institution législative dans un communiqué.

La décision a été prise à l’unanimité des membres du Bureau de l’assemblée, qui ont estimé que la proposition déposée par le parti au pouvoir, ne remplissait pas les conditions légales et constitutionnelles requises pour une telle procédure. Le règlement intérieur de l’Assemblée nationale stipule que toute demande de mise en accusation doit être accompagnée d’éléments probants et d’une analyse juridique approfondie, ce qui n’a pas été le cas dans cette affaire.

Selon la Constitution sénégalaise, la mise en accusation d’un président ou ancien président est votée par l’Assemblée nationale à la majorité des trois cinquièmes de ses membres, et il peut le cas échéant être poursuivi pour haute trahison devant la Haute cour de justice.

Le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye, élu en mars 2024, et son Premier ministre Ousmane Sonko ont promis de faire rendre des comptes aux anciens dirigeants qu’ils accusent d’agissements coupables dans la gestion des finances publiques du pays.