Le Maroc invité d’honneur du Festival du livre de Paris 2025

Le Maroc sera l’invité d’honneur du Festival du livre de Paris pour l’Edition 2025, qui se tiendra au Grand Palais à Paris du 11 au 13 avril prochain, a annoncé, jeudi, la ministre française de la Culture, Rachida Dati lors d’une conférence de presse.

« Je suis très heureuse et très honorée de voir le Maroc participer cette année en tant que pays d’honneur du Festival du livre de Paris », a déclaré Mme Dati, en présence de l’ambassadeure du Maroc en France, Samira Sitail.



La ministre a rappelé que la France et le Maroc entretiennent des relations fortes consolidées par le Partenariat d’exception renforcé, scellé à l’occasion de la dernière visite d’Etat au Maroc du président Emmanuel Macron à l’invitation du Roi Mohammed VI.

Après avoir relevé que la France et le Maroc ont la francophonie en partage, Mme Dati a souligné que la culture occupe une place particulière dans ce partenariat, mettant en avant la richesse et la diversité de la production littéraire marocaine.

Après être passé par la Porte de Versailles à partir des années 90, le salon, devenu Festival du Livre de Paris, revient au Grand Palais, un lieu emblématique de la capitale.

Le Festival du Livre de Paris 2025 s’annonce grandiose avec plus 450 maisons d’édition qui y participent. 120 de plus que l’année dernière.

De nombreuses nouveautés attendent les visiteurs : le Cabaret Extra! avec le Centre Pompidou, la Grande Galerie de l’Adaptation et des avant-premières cinéma et séries-tv avec la SCELF, la Galerie de la Mer avec le Ministère de la Mer et un magnifique Village des Enfants.

Pas moins de 11 scènes sont dédiées à des rencontres toujours plus enrichissantes, insolites, inspirantes. Une vraie fête du livre dans tous ses états.