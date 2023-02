Le Maroc consacré à New Delhi ” Meilleur pays pittoresque du monde”

Le prix a été remis au représentant de l’ambassade du Maroc à New Delhi, par le doyen du Corps diplomatique en Inde, l’ambassadeur d’Érythrée.

L’événement “Diplomatic Awards 2023”, organisé par Travel Jingles, a été rehaussé par la participation d’ambassadeurs et de diplomates de différents pays ainsi que de personnalités de renom de l’industrie du tourisme.

A cette occasion, l’ambassade du Maroc à New Delhi a tenu à présenter les atouts et les célèbres attractions touristiques dont regorge le Royaume et à mettre en relief la riche culture, les paysages époustouflants et le dynamisme, le charme et l’originalité des villes et cités marocaines.

Selon la représentation diplomatique marocaine, cette consécration vient confirmer la position du Maroc en tant que destination touristique mondiale.

L’évènement, ajoute la même source, a été aussi l’occasion de capter l’attention notamment des opérateurs touristiques, de leur présenter l’offre authentique de la destination Maroc et de jeter la lumière sur le patrimoine culturel des villes marocaines et les avantages accordés en matière d’offre, d’hébergement et d’activités touristiques.

“Travel Jingles” est un célèbre magazine indien, spécialisé dans le tourisme et le voyage, qui agit en un pont entre les représentations diplomatiques, les professionnels du secteur du tourisme et les voyageurs.