Le chef de la diplomatie israélienne Yair Lapid prochainement au Maroc

Le chef de la diplomatie israélienne Yair Lapid doit effectuer une visite officielle au Maroc, la première d’un haut responsable israélien depuis le rétablissement des relations entre Rabat et Tel Aviv en décembre 2020.

Yair Lapid a annoncé sa prochaine visite ce lundi 19 juillet sur son compte twitter. “Le week-end dernier, j’ai convenu avec le ministre des Affaires étrangères du Maroc, Nasser Burita, de la première visite officielle d’un ministre des Affaires étrangères israélien au Maroc, dans le cadre du renouvellement complet des relations diplomatiques“, a-t-il écrit.

“La visite aura lieu après l’ouverture des vols directs vers le Maroc à la fin de ce mois. C’est un événement historique. Je tiens à remercier le Roi du Maroc, Mohammed VI, pour son leadership dans la promotion de la visite et le renouvellement des relations“, a indiqué Yair Lapid dans un autre tweet.

Et de souligner que “cette visite sera le point de départ d’accords touristiques et commerciaux, ainsi que d’une coopération économique et politique globale entre les deux pays“.

“Après mon voyage au Maroc, le ministre marocain des Affaires étrangères, Nasser Bourita, viendra visiter Israël pour y ouvrir un bureau de représentation“, a ajouté Lapid.

Deux avions des compagnies aériennes israéliennes, El Al et Israir, vont atterrir, dimanche 25 juillet, à Marrakech, avec à bord des touristes israéliens.