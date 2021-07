Le journaliste Omar Radi condamné à 6 ans de prison

Le journaliste Omar Radi a été condamné à 6 ans de prison par la chambre criminelle de la Cour d’appel de Casablanca.

Le juge d’instruction avait ordonné, en juillet 2020, la mise en détention préventive de Omar Radi après qu’il ait fait l’objet d’un interrogatoire préliminaire dans le cadre de deux affaires distinctes : attentat à la pudeur avec violence et viol dans l’une et « réception de fonds étrangers dans le dessein de porter atteinte à la sécurité intérieure de l’État et d’entreprendre des contacts avec des agents de pays étrangers » dans l’autre.

Dans l’affaire de “viol”, un autre journaliste Imad Stitou, 32 ans, a été condamné à un an de prison, dont six mois ferme pour “non-assistance à personne en danger”.