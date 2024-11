Arabie saoudite : découverte d’un village de l’âge du bronze

La découverte de ce village antique remet ainsi en question les conceptions antérieures selon lesquelles le modèle social et économique dominant au nord-ouest de la péninsule arabique durant le Bronze ancien et moyen aurait été uniquement pastoral et nomade.

Cette trouvaille reflète la profondeur historique de l’Arabie saoudite et témoigne de son engagement pour la protection du patrimoine culturel et historique et la promotion de l’échange des connaissances et des expertises avec les autres pays pour sensibiliser au patrimoine humain commun.

Elle illustre aussi les efforts déployés par le royaume pour préserver le patrimoine mondial et valoriser son héritage culturel, en accord avec la vision 2030.