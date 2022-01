L’Allemagne condamne la profanation d’un cimetière musulman à Iserlohn

“L’islam fait partie de l’Allemagne (…) C’est une chance que les musulmans fassent partie de notre pays et ceux qui ne respectent pas les cimetières sont islamophobes et racistes”, a écrit M. Schwabe dans un tweet posté, mercredi, sur son compte officiel Twitter.

Le même responsable a souligné la nécessité de faire preuve de solidarité et de lutter collectivement contre l’islamophobie et le racisme.

“L’appartenance à une religion et à une vision du monde est, pour beaucoup de gens, une partie intégrante de leur identité et relie les gens de différentes nations. La restriction de la liberté de conscience et de croyance connaît un terrible regain. C’est inacceptable”, a-t-il indiqué.

“Tous les acteurs et groupes religieux pacifiques devraient pouvoir pratiquer leur foi librement. Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour y parvenir”, a-t-il assuré.

Des individus non identifiés avaient brisé, le soir du Nouvel An, des pierres tombales et endommagé des tombes dans un cimetière musulman de la ville d’Iserlohn, en Rhénanie du Nord-Westphalie.