L’aéroport de Berlin annonce deux nouvelles liaisons directes vers Marrakech et Agadir

Lancée le 26 octobre, la ligne vers Marrakech, “ville colorée, réputée pour son charme exotique, ses souks animés et ses palais somptueux, considérée comme la plus belle des villes impériales du Maroc”, sera assurée à raison de deux vols hebdomadaires, chaque jeudi et dimanche, précise BER sur son site web.

La liaison vers Agadir, sur la côte atlantique, « appréciée pour ses vastes plages et son attrait auprès des amateurs de soleil et de sports nautiques”, débutera le 30 octobre et sera également assurée deux fois par semaine, les jeudis et samedis, ajoute l’aéroport international de la capitale allemande.

Ces deux nouvelles lignes hivernales de Transavia viennent s’ajouter à la liaison directe permanente de Raynair qui relie Berlin à Marrakech.