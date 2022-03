La Russie et l’Ukraine “proches d’un accord”, selon le ministre turc des AE

“Bien sûr, ce n’est pas une chose facile que de parvenir à s’entendre pendant que la guerre continue, que des civils sont tués, mais nous voudrions dire que la dynamique progresse”, a soutenu le chef de la diplomatie turque qui a visité cette semaine la Russie et l’Ukraine.

La Turquie, qui multiplie les efforts de médiation entre Moscou et Kiev, est parvenue à maintenir des contacts avec les deux pays et a réussi à accueillir, la semaine dernière à Antalya, les ministres des Affaires étrangères russe Sergueï Lavrov et ukraininen Dmytro Kouleba pour une première rencontre depuis le début du conflit le 24 février.