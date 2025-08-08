La grande mosquée Cheikh Zayed d’Abou Dhabi classée 8ᵉ « Attraction Principale » au monde par Tripadvisor

Basé sur l’analyse de plus de huit millions de sites à travers le monde, ce classement montre que l’édifice religieux se place parmi le 1% des attractions les plus prestigieuses à l’échelle internationale, confirmant son statut d’icône régionale et internationale du tourisme religieux et culturel, rapporte l’agence de presse émiratie « WAM ».

S’imposant comme un modèle de référence parmi les lieux de culte et les sites culturels internationaux par son architecture islamique raffinée, la grande mosquée Cheikh Zayed d’Abou Dhabi accueille chaque année près de 7 millions de fidèles et visiteurs de diverses cultures et religions, offrant un espace de rencontre et de dialogue fondé sur les valeurs de coexistence, de paix et d’harmonie prônées par les Émirats arabes unis, souligne WAM.

Le Centre a également renforcé l’attrait du site avec la « Coupole de la Paix », qui abrite le musée Lumière et Paix. Ce dernier présente des pièces historiques et artistiques uniques, à savoir le Hizam de la Kaaba, le dinar du calife Abdel Malik ibn Marwan, le Coran bleu ou encore un astrolabe andalou, proposant une immersion interactive dans les trois mosquées sacrées de l’Islam.

Par ailleurs, le site offre diverses installations culturelles et de loisirs : bibliothèque spécialisée, théâtre culturel, expositions permanentes et temporaires, ainsi qu’un espace commercial et un parcours sportif extérieur. Les visites guidées, assurées par des spécialistes émiratis, figurent parmi les expériences les plus appréciées des visiteurs.