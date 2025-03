« La fermeté à l’égard d’Alger est nécessaire », selon François Hollande

« La fermeté à l’égard d’Alger est nécessaire », a affirmé ce lundi l’ancien président français et actuel député PS de Corrèze, François Hollande, alors que les tensions diplomatiques entre Paris et Alger continuent de s’envenimer. « La fermeté à l’égard d’Alger est nécessaire », prône François Hollande, estimant que « cela suppose poser un certain nombre de conditions ».

« Une fois qu’on a posé ces conditions, il faut quand même parler, sinon le système est bloqué », ajoute-t-il.