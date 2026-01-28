Le Japon a lancé mercredi le vote anticipé en amont des élections législatives prévues le 8 février, tant dans ses missions diplomatiques à l’étranger que dans des sites désignés à travers le pays, a rapporté l’agence de presse Kyodo News.

Japon : lancement du vote anticipé en vue des législatives du 8 février

À l’étranger, des bureaux de vote ont été ouverts dans 233 sites, principalement au sein des ambassades et consulats, afin de permettre à quelque 103.000 électeurs japonais inscrits hors du pays d’exercer leur droit de vote, selon le gouvernement cité par Kyodo.

Sur le territoire national, le vote anticipé est également accessible aux électeurs qui ne pourront pas se rendre aux urnes le jour du scrutin.

Lors des précédentes élections législatives, en 2024, près de 20,95 millions de personnes avaient recouru à ce dispositif.

Toutefois, la brièveté inédite de la période séparant la dissolution de la Chambre des représentants et le jour du vote, combinée à de fortes chutes de neige dans certaines régions du pays, suscite, selon Kyodo News, des préoccupations quant à une éventuelle baisse de la participation électorale, certaines municipalités n’ayant pas été en mesure de distribuer à temps les cartes de convocation aux bureaux de vote.

À cet égard, le ministère des Affaires intérieures et des Communications a appelé les commissions électorales locales à informer les électeurs qu’ils peuvent voter même en l’absence de leur carte électorale, sous réserve d’une vérification d’identité au bureau de vote, selon la même source.

Vendredi dernier, la Première ministre japonaise Sanae Takaichi avait dissous la Chambre des représentants, balisant la voie à des élections législatives anticipées dans l’objectif de solliciter un mandat populaire pour la mise en œuvre de son programme économique et sécuritaire avec son nouveau partenaire de coalition.

La dissolution de la chambre basse, qui compte 465 sièges, est intervenue dès l’ouverture de la session parlementaire ordinaire, déclenchant une campagne électorale de courte durée.

Bien que le mandat des députés en exercice court théoriquement jusqu’en 2028, Mme Takaichi a justifié cette décision par l’absence d’un mandat électoral clair depuis son arrivée au pouvoir en octobre, ainsi que par la formation, le même mois, d’une nouvelle coalition entre le Parti libéral-démocrate (PLD) et le Parti de l’innovation du Japon.

La campagne électorale officielle avait débuté mardi à travers l’archipel.