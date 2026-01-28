Rabat : le Parlement abrite le 5e Forum parlementaire Maroc-France, les 29 et 30 janvier

L’ordre du jour comprend quatre séances thématiques réunissant des parlementaires des deux pays, au cours desquelles seront débattues des questions stratégiques. À cet égard, la première séance portera sur « les nouveaux horizons de la coopération bilatérale », tandis que la deuxième abordera le thème de « la sécurité et la lutte contre le terrorisme et le crime organisé ».

Dans le même cadre, la troisième séance portera sur « les droits des femmes et participation à la vie publique », alors que la quatrième sera consacrée à « la transition énergétique et les énergies renouvelables ».

Ces séances seront marquées par la participation significative de nombreux ministres et responsables des secteurs concernés du côté marocain. Le Forum connaîtra également une intense activité diplomatique et des entretiens bilatéraux entre les deux parties.

Les travaux de ce Forum, qui se dérouleront avec la participation d’une délégation parlementaire française de haut niveau composée de membres du Sénat et de l’Assemblée nationale, seront sanctionnés par l’adoption d’une déclaration finale comprenant les conclusions du Forum.

Le Forum parlementaire Maroc-France a accumulé un processus distingué de dialogue institutionnel depuis sa première session en 2013 à Rabat, suivie d’une deuxième session à Paris en 2015. La troisième session a eu lieu à Rabat en 2018, alors que la 4éme session s’est tenue à Paris en 2019.

Cet évènement s’érige en plateforme stratégique de dialogue, de consultation et d’échange de points de vue entre les parlementaires marocains et leurs homologues français, en vue de coordonner les positions et d’examiner les différentes questions d’intérêt commun entre les deux pays.