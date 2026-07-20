Italie : le corps calciné d’un journaliste retrouvé près de Naples

Le corps calciné du journaliste sportif italien Luigi Esposito a été découvert par des pompiers près de Naples, la justice italienne privilégiant la piste de l’homicide.

Un corps découvert lors d’une intervention pour incendie

Le corps d’un journaliste sportif italien, probablement victime d’un homicide, qui travaillait également pour l’agence régionale de l’environnement, a été retrouvé par les pompiers appelés pour un incendie à Eboli, au sud de Naples, a indiqué dimanche le parquet italien. « Les premiers éléments d’enquête indiquent que les faits sont probablement liés à un homicide », a déclaré le procureur de Salerne, Raffaele Cantone, dans un communiqué.

La victime identifiée comme Luigi Esposito

Selon le procureur, la victime a été identifiée comme Luigi Esposito, un journaliste de 53 ans bien connu des habitants de la région de Salerne, qui collaborait notamment avec la chaîne de télévision locale Otto Channel. « Il a apparemment été tué par balle (…) puis brûlé au milieu de la végétation », a précisé le magistrat.

Un corps difficilement identifiable en raison des flammes

La propagation des flammes a nécessité l’intervention des pompiers, qui ont retrouvé le corps dans un état tel qu’il a d’abord été impossible de déterminer s’il s’agissait d’un homme ou d’une femme. L’Ordre des journalistes italiens a confirmé l’identité de la victime et indique attendre les résultats de l’enquête sur ce meurtre.

Une enquête toujours en cours

Les autorités italiennes enquêtent sur les circonstances de ce meurtre. Aucun mobile ni suspect n’a pour l’heure été communiqué par le parquet de Salerne.