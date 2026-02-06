Inondations au Maroc: mobilisation pour la prise en charge des femmes enceintes et en situation de vulnérabilité

L’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) dans la province de Larache accorde une attention particulière aux femmes enceintes ou en situation de vulnérabilité, dans le but d’assurer un accompagnement adapté à leur situation et de les aider à surmonter les conditions exceptionnelles engendrées par les changements climatiques.

À cet effet, l’Espace multifonctionnel pour les femmes, situé dans la rue Bahnini à Larache, a été aménagé pour accueillir plusieurs femmes dans leurs derniers mois de grossesse, ainsi que celles contraintes de se séparer de leurs familles suite à leur évacuation d’urgence de la ville de Ksar El Kébir.

Cette mesure s’inscrit dans le cadre des actions préventives visant à faire face à la montée du niveau de l’oued Loukkos, consécutive aux fortes précipitations enregistrées ces dernières semaines.

En coordination avec l’Entraide nationale, l’INDH a procédé à l’équipement du centre et à la mise en place de services sociaux intégrés, comprenant un hébergement dans des conditions dignes, un accompagnement psychologique continu, ainsi que des soins médicaux et un suivi régulier des grossesses des femmes bénéficiaires.

Dans ce sens, le chef de la Division de l’action sociale (DAS) à la province de Larache, Outman Taimi, a indiqué que l’INDH a mobilisé l’ensemble des centres relevant de ses projets, afin d’assurer l’hébergement des personnes affectées par la montée des eaux de l’oued Loukkos.

Cette mobilisation, a-t-il précisé, s’est opérée en étroite coordination avec le Comité provincial de veille, laquelle déploie des efforts continus pour gérer les répercussions de cette conjoncture climatique exceptionnelle.

M. Taimi a ajouté que parmi ces structures figure l’Espace multifonctionnel pour les femmes à Larache, destiné à offrir des services d’hébergement, de restauration, de soins médicaux, ainsi qu’un accompagnement psychologique et juridique aux femmes en situation de grande vulnérabilité.

Il a également souligné que cet espace a été spécialement aménagé et ouvert aux femmes enceintes ou en situation de vulnérabilité en provenance de la ville de Ksar El Kebir ou d’autres collectivités territoriales touchées par la montée des eaux de l’oued Loukkos.

Pour sa part, le directeur provincial de l’Entraide nationale à Larache, Fouad Elaz, a affirmé que, conformément aux instructions du Comité provincial de veille visant à protéger les catégories les plus vulnérables durant cette période, l’Espace multifonctionnel pour les femmes, réalisé en partenariat avec l’INDH, a été ouvert afin d’accueillir les femmes en situation de précarité.

Il a précisé que dès réception des instructions relatives à la protection de cette catégorie de citoyens, les équipes d’assistance sociale de l’Entraide nationale ont procédé à l’équipement du centre et à l’accueil des bénéficiaires.

Cette opération, menée en parfaite coordination avec l’ensemble des partenaires provinciaux, comprend la fourniture de divers services sociaux et sanitaires, ainsi qu’un hébergement complet au profit des femmes enceintes ou en situation difficile et de leurs enfants, évacués de Ksar El Kébir, a-t-il expliqué.

Au sein du centre, des cadres médicaux et paramédicaux spécialisés veillent à assurer les soins nécessaires aux bénéficiaires de cette action humanitaire, qui vise à garantir une prise en charge médicale adaptée aux différentes catégories de citoyens évacués de manière préventive de la ville de Ksar El Kébir, conformément à la philosophie de l’INDH.

Plusieurs femmes ont indiqué, dans des déclarations à la MAP, que cette opération leur a permis de bénéficier d’un hébergement dans de bonnes conditions, ainsi que de soins médicaux et d’un suivi régulier de leur état de santé durant les dernières semaines de grossesse, sous la supervision d’un personnel spécialisé.

Il est à rappeler que l’INDH, en coordination avec le Comité provincial de veille, a mobilisé l’ensemble des centres et établissements d’hébergement et les a dotés de toutes les fournitures nécessaires à l’accueil et à la prise en charge des personnes touchées par les inondations à Ksar El Kébir.

Ces structures comprennent notamment l’Espace multifonctionnel pour les femmes, le Centre polyvalent Benaboud, le Centre Dar Amsterdam, le Centre provincial d’appui à la scolarisation des enfants en situation de handicap, les Maisons de l’étudiant et de l’étudiante, la Maison de repos ainsi que la Maison de l’enfance.