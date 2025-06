Inauguration du nouveau consulat du Maroc à Mantes-la-Jolie

Le nouveau consulat général du Maroc à Mantes-la-Jolie a été officiellement inauguré vendredi, à Mantes-la-Jolie, en région parisienne, afin de renforcer le réseau consulaire du Royaume en France, portant le nombre à 17 consulats.

L’ouverture de cette nouvelle représentation consulaire s’inscrit dans la stratégie du ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger pour mieux répondre aux attentes d’une communauté nombreuse, active et profondément attachée à son pays d’origine.

Pour le Consul général du Maroc à Mantes-la-Jolie, Mustapha El Bouazzaoui, le consulat sera opérationnelle dès lundi pour répondre à une attente de longue date des Marocains des Yvelines, de la Seine-Maritime et de l’Eure,

780 demandes de rendez-vous étant déjà enregistrées sur l’application ouverte à cet effet. Doté de locaux modernes, accessibles et ancrés dans l’identité marocaine, cette implantation permet de rapprocher l’administration des citoyens, de faciliter leurs démarches quotidiennes et de renforcer les liens humains et culturels avec le Royaume.

Dans une logique de service inclusif, l’équipe du Consulat général organisera des consulats mobiles dans les communes les plus éloignées, ainsi que des journées portes ouvertes les week-ends, afin d’aller à la rencontre des citoyens marocains là où ils vivent.