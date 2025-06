Le Mouvement Réformateur belge soutient la souveraineté marocaine sur son Sahara

Sous l’impulsion du député belge Amin El Boujdaini, le MR défend une vision cohérente et responsable : « Il est temps que Bruxelles parle d’une seule voix et s’engage concrètement aux côtés du Maroc, un partenaire stable, fiable et incontournable sur la scène africaine. Le développement du Sud marocain est une opportunité que nous ne pouvons ignorer : c’est là que se construit l’Afrique économique de demain ».

Disposant de 19 sièges sur 150 à la Chambre des représentants de Belgique du Parlement Fédéral, le MR, qui occupe une position importante au sein du gouvernement actuel, compte parmi ses membres quatre figures clés : le ministre de la Sécurité et de l’Intérieur, le ministre de l’Énergie, la ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des PME, ainsi que le Vice-Premier ministre, ministre de l’Emploi, de l’Économie et de l’Agriculture. Cette position au sein de l’exécutif renforce la portée de leur initiative, celle-ci comprenant également l’établissement d’une antenne économique et commerciale de la région de Bruxelles-Capitale à Dakhla.

Le communiqué du MR invite les autres forces politiques à « soutenir cette proposition ambitieuse, qui place l’économie, la coopération et la stabilité au cœur de la diplomatie régionale ».

Le 14 mai 2025, Georges-Louis Bouchez, président du MR, avait initié cette démarche à travers une publication sur les réseaux sociaux, en affirmant : « Je vais déposer à la chambre une proposition de Loi pour reconnaître la souveraineté marocaine sur le Sahara ainsi que le soutien au plan d’autonomie proposé par le Maroc ».