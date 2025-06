Déplacement de la ministre française Aurore Bergé du 23 au 25 juin

La ministre française de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations, Aurore Bergé, se rendra au Maroc du 23 au 25 juin.

Cette visite officielle de la ministre s’inscrit dans la lignée du partenariat d’exception renforcé, annoncé par le président français et le le Roi Mohammed VI en octobre 2024 à l’occasion de la visite d’Etat d’Emmanuel Macron.

La ministre aura l’occasion de s’entretenir avec plusieurs responsables politiques de haut niveau, parmi lesquels Mme Nadia Fettah, ministre de l’Economie et des Finances et Mme Naïma Ben Yahia, ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille.

Elle aura également l’occasion de revenir sur la place des femmes dans l’économie, avec une visite du site industriel de Safran Nacelles Maroc et des échanges autour de la formation des femmes et de leur rôle moteur pour l’économie marocaine, à l’Institut des métiers de l’aéronautique.

Mme Bergé rencontrera aussi des organisations de la société civile engagées dans la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes.

La visite de la ministre sera notamment, placée sous l’égide de la diplomatie féministe, marquera une étape clé dans la perspective d’une conférence internationale dédiée à la diplomatie féministe qui se déroulera à Paris en octobre 2025.

Dans le cadre du nouveau chapitre qui s’est ouvert entre nos deux pays, Aurore Bergé et Naïma Ben Yahia annonceront par ailleurs qu’elles s’engagent pour le renforcement de la coopération franco-marocaine dans la formation et la prévention en matière de lutte contre toutes les formes de violences faites aux femmes.

Enfin, la ministre aura l’occasion d’échanger avec la communauté française, que cela soit à Rabat, Casablanca ou Marrakech, alors que plus de 50 000 ressortissants français sont installés au Maroc.