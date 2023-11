Guinée Bissau : vers la mise en place d’une commission d’experts pour délimiter les frontières avec le Sénégal

Selon M. Gomes, cité par des médias, la commission d’experts se rendra le 21 novembre prochain à Dakar où elle se joindra à des homologues sénégalais pour constituer une commission technique mixte dont l’objectif sera d’étudier et de clarifier les frontières terrestres et maritimes entre les deux pays.

La commission technique mixte va vérifier si les plaques de délimitation des frontières terrestres laissées par les colons français et portugais sont toujours en place, a déclaré M. Gomes

Il a ajouté que « le même travail sera également fait entre la Guinée-Bissau et la Guinée », précisant que « c’est l’Union africaine qui a recommandé aux pays d’Afrique de l’Ouest de clarifier leurs frontières héritées de la période coloniale afin d’éviter les conflits intercommunautaires ».

A signaler que des tensions et des conflits intercommunautaires ont souvent éclaté le long des frontières terrestres et parfois maritimes entre le Sénégal et la Guinée.