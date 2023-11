Burkina : des centaines de terroristes tués par l’armée dans le nord-ouest du pays

« Tôt samedi matin, des terroristes ont afflué par centaines dans une opération savamment préparée pour semer la terreur à Biba dans la Boucle du Mouhoun. Mais grâce à la bravoure des Forces combattantes et à l’action des vecteurs aériens burkinabè et maliens, les criminels ont été proprement décimés avec leur matériel de combat », rapporte l’Agence d’information du Burkina AIB citant des sources sécuritaires.

« Des centaines de terroristes arrivent à bord de motos et de véhicules de combat pour semer la terreur dans cette commune reconquise à sang et à sueur. Les vaillants des forces de défens et de sécurité FDS et des volontaires de la défense de la patrie VDP vont au contact avec les assassains et s’ensuit une rude bataille », ajoute le média, précisant que ceux qui ont réussi à s’échapper et « à franchir la frontière malienne vers Baï, seront neutralisés par des vecteurs aériens du Mali ».

» Les photos réalisées par les vecteurs aériens du Burkina montrent des tas de cadavres et de véhicules détruits », note la même source, qui ajoute que » les opérations se poursuivent dans la localité et sur plusieurs autres fronts ».

Depuis 2015, le Burkina est pris dans une spirale de violences perpétrées par des groupes terroriste affiliés à l’Etat islamique et à Al-Qaïda. Ces violences ont fait plus de 16.000 morts civils et militaires depuis 2015, dont plus de 5.000 depuis le début de l’année 2023, selon l’ONG Acled.

Les autorités burkinabè multiplient les initiatives et les efforts pour venir à bout de ce phénomène.