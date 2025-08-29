Grève des contrôleurs aériens français le 18 septembre prochain

Le Syndicat majoritaire des contrôleurs aériens (SNCTA) réclame notamment le « rattrapage intégral de l’inflation » en matière salariale pour 2024 et une évolution de la gouvernance de la profession.

Il affirme avoir « privilégié le dialogue social et formulé des propositions concrètes à de nombreuses reprises ».

En juillet dernier, plusieurs vols avaient été perturbés dans tous les aéroports de France en raison d’une grève de ce corps de métier à l’appel de différentes organisations syndicales, rappelle-t-on.