Gazoduc Africain Atlantique : réunions à Rabat du Comité technique et du Comité de pilotage

Et d’ajouter que le projet a déjà franchi plusieurs étapes clés, tant sur les plans technique, environnemental qu’institutionnel. De même, les études d’ingénierie détaillées ont été finalisées en 2024, les études survey et ESIA du tronçon Nord ont été achevées tandis que celles du tronçon Sud Nigéria – Sénégal sont en cours.

Le projet, conçu pour transporter 30 milliards de m3 de gaz par an, sera développé par phases. Ainsi, une Société de Projet (Holding) assurera la gouvernance dans les phases de financement et de construction du Projet. Elle chapotera trois sociétés ad-hoc (SPV) pour chacun des segments identifiés.

Par ailleurs, l’Accord Intergouvernemental (IGA), qui définit les droits et obligations de chaque pays, a été adopté en décembre 2024, lors du 66ème Sommet de la CEDEAO, rappelle le communiqué.

En marge de ces réunions, un Mémorandum d’Entente a été signé entre la Nigerian National Petroleum Company Limited (NNPC-Nigéria), l’Office National des Hydrocarbures et des Mines (ONHYM-Maroc) et la Société Togolaise de Gaz (SOTOGAZ-Togo). Le document a été préalablement signé par Engr. Bashir Bayo Ojulari, Group Chief Executive Officer de NNPC, et la cérémonie s’est tenue en présence de M. Mr. Olalekan Ogunleye, Executive Vice President, Gas, Power & New Energy, qui a représenté NNPC à cet événement.

Ce mémorandum, dernier en date à être signé après l’adhésion officielle de SOTOGAZ au Projet, vient compléter la série d’accords déjà conclus avec les autres pays traversés, relève le communiqué, affirmant que les parties prenantes se sont félicitées des avancées réalisées et ont réitéré leur volonté de poursuivre leur collaboration exemplaire pour la réalisation de ce projet structurant et intégrateur.

Ce projet stratégique, initié par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’Assiste, et le Président Nigérian SE Bola Ahmed Tinubu, participera au développement de l’Afrique, à l’amélioration des conditions de vie des populations, à une plus grande intégration des économies de la sous-région et du continent africain et permettra également de donner à l’Afrique une nouvelle dimension économique, politique et stratégique, tout en s’érigeant en levier majeur d’intégration régionale.

Pour rappel, le Gazoduc longera la côte depuis le Nigeria, en passant par le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Liberia, la Sierra Leone, la Guinée, la Guinée Bissau, la Gambie, le Sénégal et la Mauritanie jusqu’au Maroc, et sera connecté au Gazoduc Maghreb Europe et au réseau gazier européen. Il permettra aussi d’alimenter en gaz le Niger, le Burkina Faso et le Mali.

Ce Projet s’inscrit dans le cadre de l’Initiative Atlantique prônée par le Souverain et aura des retombées économiques et sociales pour l’ensemble des pays traversés.