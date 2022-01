France : quatre lycéens tués dans un accident de voiture

Le conducteur a perdu le contrôle de son véhicule sur une route verglacée qui a fini sa course dans le lac de Chalain, ont ajouté les autorités, précisant qu’un passager est parvenu à s’extraire de l’habitacle alors que le véhicule est totalement immergé avant d’alerter les secours.

“Ce survivant a réussi à s’extraire du véhicule, à remonter le talus et à donner l’alerte”, a indiqué le préfet du Jura, cité par les médias.

De son côté Lionel Pascal, procureur de la République de Lons-le-Saunier a fait savoir le véhicule est passé “au seul endroit où il n’y avait pas d’arbres, en a tout de même heurté légèrement un, ce qui n’a pas suffit pour changer sa course et il est tombé dans l’eau”.

Malgré la tentative de sauvetage des pompiers et des gendarmes parvenus rapidement sur les lieux, quatre personnes – une majeure et trois mineurs âgés entre 15 et 17 ans – sont décédées dans cet accident..

“Une enquête judiciaire est ouverte ” pour déterminer les circonstances de cet accident, qualifié par le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer “de drame qui touche toute la communauté éducative et tout particulièrement l’Académie de Besançon”.