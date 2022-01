CAN-2021: le Cap-Vert et le Malawi qualifiés comme meilleurs troisièmes

Le Malawi, qui participe à sa troisième CAN, atteint pour la première fois de son histoire ce stade de la compétition. Le Cap-Vert avait déjà atteint les quarts de finale en 2013, pour sa première participation.

Les Comores, 3es du groupe C avec trois points et une différence de buts de -2, sont aussi derrière le Malawi et le Cap-Vert au classement des meilleurs troisièmes, en attendant les quatre derniers matches du 1er tour, jeudi.

Il reste encore un espoir pour les Comores, qui participent pour la première fois à la CAN: il faut que l’un des deux troisièmes des groupes E et F, jeudi, termine moins bien classé, dans son groupe, que les Comores.

La Tunisie, actuellement 3e du groupe F avec trois points et une différence de buts de +3, est presque qualifiée. Il lui faudrait perdre par cinq buts d’écart contre la Gambie, jeudi, pour terminer derrière les Comores.