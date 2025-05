France: le ministre de l’Intérieur dévoile une nouvelle circulaire plus restrictive sur la naturalisation des étrangers

La circulaire de cinq pages, auxquelles la charte des droits et des devoirs du citoyen français est annexée, a été diffusé à l’ensemble des préfets par le ministre, qui sont tenus de faire un bilan dans trois mois au ministre de l’application de la circulaire.

Pour l’ancienne ministre socialiste Najat Vallaud-Belkacem, présidente de France terre d’asile, cette annonce intervient alors que le président Emmanuel Macron organise, lundi, à Paris la conférence « Choose Europe for Science » pour attirer des chercheurs étrangers et notamment Américains.

Selon Mme Vallaud-Belkacem, « On est en train en même temps de faire régresser tout ce qui pourrait contribuer à mieux intégrer et à mieux permettre aux étrangers qui viendraient s’installer sur notre territoire de s’insérer dans notre société. C’est totalement orthogonal avec ce qui se passe dans les autres pays« , citant en exemple les politiques d’intégration de l’Allemagne et de l’Espagne.