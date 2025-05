Aéroports du Maroc: Aziz Benjelloun nommé à la tête du pôle Marketing et Commercial de l’ONDA

L’Office National des Aéroports (ONDA) poursuit par ailleurs son mouvement de renforcement managérial à l’échelle nationale avec la nomination d’un nouveau directeur à la tête de l’aéroport de Dakhla.

Lors d’une cérémonie en présence de Adel El Fakir, Directeur Général de l’ONDA, Badreddine Berrachid a été récemment nommé nouveau directeur de l’aéroport Dakhla, indique un communiqué de l’Office.

Cette nomination s’inscrit dans le cadre de la stratégie « Aéroports 2030 » visant notamment à rendre les aéroports du Royaume plus smart, plus fluide et plus accueillants, relève le communiqué, soulignant qu’il s’agit du huitième changement de gouvernance à l’échelle nationale en moins d’un an.

Après Casablanca, Tétouan, Al Hoceima, Laayoune, Zagora, Nador, et Agadir c’est au tour de Dakhla de bénéficier d’une gouvernance de proximité, à la hauteur des ambitions de la stratégie « Aéroports 2030 », poursuit la même source.