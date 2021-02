France/Covid: 11 milliards d’euros déjà dégagés dans le cadre du plan de relance

“11 milliards d’euros ont déjà été dégagés dans le cadre de #FranceRelance : derrière ces chiffres, il y a des projets concrets et des actions déployées sur le terrain pour soutenir la croissance, l’emploi et investir dans la France de 2030”, a écrit le chef du gouvernement sur Twitter.

Sur cette enveloppe, 9 milliards ont été effectivement versés et 2 autres milliards vont l’être prochainement, souligne le gouvernement dans un communiqué, à l’issue de la réunion du 2ème comité national de suivi de “France relance”.

Dès 2020 France Relance a été un vecteur de cohésion sociale et de soutien pour des centaines de milliers de jeunes, et permis l’accélération de la transition vers des mobilités durables ainsi qu’un soutien massif à l’industrie et aux entreprises, relève l’exécutif.

Parmi les postes principaux figurent les programmes axés sur «la mobilité durable», dont la recapitalisation de la SNCF (4 milliards), les aides aux «autorités organisatrices de la mobilité» qui chapeautent les réseaux de transports en commun (2 milliards) ainsi que le verdissement du parc automobile (470 millions).

Quelque 800 millions d’euros ont servi à co-financer 1.000 projets pour des entreprises industrielles, alors que sur le plan social, 500 millions d’euros ont été versés à 3 millions de familles pour les aider à faire face aux dépenses de la rentrée scolaire.

La rénovation énergétique des bâtiments publics et ceux des particuliers mobilise de son côté un investissement historique de 2,7 milliards d’euros, relève la même source.

Le plan pour l’emploi et l’insertion des jeunes (1jeune1solution), qui prévoit d’importantes aides à l’embauche, a de son côté permis de recruter 1,2 million de jeunes de moins de 26 ans en CDD de plus de trois mois ou en CDI.

Le plan de relance mis en place par le gouvernement français dans le sillage de la crise économique consécutive à la pandémie du Covid-19 s’articule autour de trois grands axes: la transition écologique à hauteur de 30 milliards d’euros, “le réarmement industriel” (30 milliards) et le renforcement de la cohésion sociale et territoriale (35 milliards).