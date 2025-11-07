Foot : Walid Regragui convoque 27 joueurs pour les matchs amicaux contre le Mozambique et l’Ouganda

Cette liste est marqueé par le retour de Romain Saïss et les attaquants Soufiane Rahimi et Sofiane Diop, l’appel pour la première fois du joueur du PSV Eindhoven, Anass Salah-Eddine, et l’absence de Achraf Hakimi pour blessure.

Les Lions de l’Atlas disputeront deux matches amicaux face au Mozambique et à l’Ouganda, respectivement les 14 et 18 novembre prochain au Grand Stade de Tanger (20h00), dans le cadre de leurs préparatifs pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Maroc-2025.

Le Maroc évoluera dans le groupe A de la CAN, qui aura lieu du 21 décembre au 18 janvier prochains, aux côtés des Comores, du Mali et de la Zambie.

Ci-après la liste des joueurs convoqués :

– Gardiens de but : Mounir El Kajoui (Renaissance Berkane), Yassine Bounou (Al Hilal/Arabie Saoudite), Mehdi Lahrar (Raja Casablanca)

– Défenseurs : Romain Saïss (Al-Sadd/Qatar), Noussair Mazraoui (Manchester United/Angleterre), Nayef Aguered (Marseille/France), Adam Masina (Torino/Italie), Jawad El Yamiq (Al-najma/Arabie Saoudite), Mohamed Chibi (Pyramids/Egypte), Youssef Belammari (Raja Casablanca), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven/Pays-Bas).

– Milieux de terrain : Azeddine Ounahi (Girona/Espagne), Bilal El Khannous (Stuttgart/ Allemagne), Ismael Saibari (PSV Eindhoven/Pays-Bas), Oussama Targhaline (Feynoord/Pays-Bas), Sofyan Amrabat (Real Betis/Espagne), Neil El Ainaoui (AS Rome/Italie), Eliesse Ben Seghir (Leverkusen/Allemagne).

– Attaquants : Brahim Diaz (Real Madrid/Espagne), Chemsddine Talbi (Sunderland/Angleterre), Youssef En-Nesyri (Fenerbache/Turquie), Hamza Igamane (Lille/France), Ayoub El Kaabi (Olympiakos/Grèce), Ilias Akhomach (Villareal/Espagne), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis/Espagne), Sofiane Diop (Nice/France), Soufiane Rahimi (Al Ain FC/Emirats arabes unis).