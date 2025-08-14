Foot : le PSG remporte la Supercoupe d’Europe face à Tottenham

SportEn direct
Par
Le Paris SG a remporté la Supercoupe d’Europe face à Tottenham (2-2, 4 tirs au but à 3), devenant le premier club français à soulever le trophée, mercredi à Udine en Italie.

Mené 2-0 à cinq minutes de la fin du temps réglementaire, le PSG a refait son retard grâce à des buts du Sud-Coréen Lee Kang-in (85e) puis du Portugais Gonçalo Ramos (90e+4) avant de s’imposer lors de la séance de tirs au but.

Le PSG s’est ainsi montré à la hauteur de son rang au cours de cette rencontre qui oppose chaque année le vainqueur de la Ligue des champions à celui de la Ligue Europa.

Après avoir été sacrés en C1 et être passés tout près d’un titre mondial aux Etats-Unis (défaite en finale contre Chelsea), les joueurs de Luis Enrique n’ont pas laissé passer l’occasion de poursuivre sur leur lancée et d’ajouter une cinquième épreuve à leur palmarès de 2025, après le Trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des champions.

Par Atlasinfo (avec MAP)
voir aussi Plus d'articles de l'auteur

Laisser un commentaire

Votre adresse email ne sera pas publiée.

Ce site Web utilise des cookies pour améliorer votre expérience. Nous supposerons que vous êtes d'accord avec cela, mais vous pouvez vous désinscrire si vous le souhaitez. J'accepte Lire la suite