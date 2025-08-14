Foot : le PSG remporte la Supercoupe d’Europe face à Tottenham

Mené 2-0 à cinq minutes de la fin du temps réglementaire, le PSG a refait son retard grâce à des buts du Sud-Coréen Lee Kang-in (85e) puis du Portugais Gonçalo Ramos (90e+4) avant de s’imposer lors de la séance de tirs au but.

Le PSG s’est ainsi montré à la hauteur de son rang au cours de cette rencontre qui oppose chaque année le vainqueur de la Ligue des champions à celui de la Ligue Europa.

Après avoir été sacrés en C1 et être passés tout près d’un titre mondial aux Etats-Unis (défaite en finale contre Chelsea), les joueurs de Luis Enrique n’ont pas laissé passer l’occasion de poursuivre sur leur lancée et d’ajouter une cinquième épreuve à leur palmarès de 2025, après le Trophée des champions, la Ligue 1, la Coupe de France et la Ligue des champions.