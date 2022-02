Environnement : ouverture à Nairobi des travaux de l’UNEA-5.2 avec la participation du Maroc

Placée sous le thème “Renforcer les actions en faveur de la nature pour atteindre les objectifs de développement durable”, l’UNEA 5.2 se penchera sur plusieurs préoccupations environnementales, telles que les déchets marins, les solutions fondées sur la nature, la récupération verte et la gestion des déchets chimiques.

S’exprimant lors de la séance d’ouverture des travaux, la Directrice exécutive du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE), Inger Andersen, a souligné l’importance du multilatéralisme dans la lutte contre la crise climatique, notant qu’une énorme responsabilité repose sur les épaules des parties prenantes afin de fournir des solutions à la triple crise planétaire, à savoir le changement climatique, la perte de la nature et de la biodiversité et la problématique de la pollution et des déchets.

“En l’espace d’une seule vie humaine, nous avons créé un énorme problème de pollution plastique”, a fait observer la responsable onusienne, relevant que l’UNEA-5.2 se focalisera principalement sur la lutte contre ce fléau.

Les différents intervenants à cette même séance ont souligné la nécessité d’innover des solutions basées sur la nature en vue de réaliser les objectifs du développement durable, mettant en avant la place de la communauté scientifique dans l’élaboration de solutions innovantes, efficientes et durables.

Rappelant la vague de sécheresse à laquelle sont confrontés les pays de la Corne de l’Afrique, y compris le Kenya, les panélistes ont également insisté sur le rôle de la paix dans la réalisation du développement durable.

D’autre part, ils ont mis l’accent sur l’importance du recyclage dans l’élimination des déchets en plastique, l’une des préoccupations principale de l’UNEA-5.2, soulignant l’importance de l’économie circulaire à cet égard.

Par ailleurs, d’énormes efforts restent à déployer pour faire face à la pollution plastique, étant donné que les quantités recyclées restent très limitées par rapport à la matière produite, ont-ils concédé.

Le programme de l’UNEA-5.2, qui coïncide cette année avec la commémoration du 50ème anniversaire de la création du PNUE en 1972 ([email protected]), prévoit un ensemble de sessions plénières, d’événements parallèles, d’ateliers et de stands portant notamment sur la promotion de l’économie circulaire en Afrique, la problématique des déchets en plastique, l’intégration des notions des droits humains et de la biodiversité, ainsi que les résultats espérés lors de la prochaine Conférence des Nations Unies sur les océans.

Figurent également au menu de l’Assemblée, des événements parallèles relatifs à l’économie verte et son rôle pour la population, ainsi qu’aux meilleures pratiques en matière de lutte contre la déforestation et à la transformation des chaînes de valeurs mondiales pour une planète saine.

La 1ère partie de la 5ème session de l’Assemblée des Nations Unies pour l’environnement s’était tenue, virtuellement, les 22 et 23 février 2021 depuis la capitale kényane, avec l’objectif de donner un élan des plus significatifs à une mise en œuvre des Objectifs de Développement Durale (ODD).

L’UNEA-5.2 sera suivie d’une session spéciale, qui se tiendra les 3 et 4 mars, pour commémorer le 50ème anniversaire de la création du PNUE, sous le thème “renforcer le PNUE pour la mise en œuvre de la dimension environnementale de l’Agenda 2030 pour le développement durable”.