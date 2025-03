Enorme clash en direct entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky

Un échange inédit et très tendu entre le président américain Donald Trump et son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky, s’est déroulé devant les caméras, ce vendredi 28 février, au bureau ovale, laissant pantois observateurs et politiques.

« Soit vous trouvez un accord, soit on vous lâche », a lancé le président américain. « Vous jouez avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale (…) et ce que vous faites est très irrespectueux pour le pays, ce pays », a lâché un Donald Trump très en colère, jugeant qu’il sera « très difficile » de négocier avec son homologue ukrainien, et le sommant d’être « reconnaissant » avec les Etats-Unis.

« Je suis reconnaissant. Je l’ai souvent dit au peuple américain», a répondu Zelensky.

« Vous êtes enterré là-bas. Vous avez des gens qui sont morts. (…) Ecoutez, vous manquez de soldats. (…). Et puis vous nous dites : “Je ne veux pas cesser le feu. Je ne veux pas cesser le feu. Je veux partir. Et je veux ci et je veux ça.” Si vous pouviez obtenir un cessez-le-feu maintenant, je vous le dis, vous l’accepteriez pour que les balles cessent de voler et que vos hommes cessent d’être tués », a encore ajouté le président américain.

« Bien sûr que nous voulons arrêter la guerre. Avec des garanties », a avancé le président ukrainien.

« On vous a déjà donné, à cause du stupide président [Joe Biden)], 350 milliards [de dollars] d’équipement militaire. Vos hommes sont courageux, mais ils utilisent notre équipement, si vous ne l’aviez pas, cette guerre aurait été finie en deux semaines. Deux jours », a tonné Donald Trump.

Le vice-président américain JD Vance est également intervenu, en accusant Volodymyr Zelensky de « manquer de respect » aux Américains, en pleine réception dans le Bureau ovale à la Maison Blanche, le tout devant les caméras.

« J’ai regardé et vu les infos, et je sais ce qui se passe, que vous amenez des gens, vous les amenez dans une tournée de propagande, monsieur le président. Contestez-vous que vous avez eu des problèmes pour faire entrer des gens dans votre armée ? Et pensez-vous qu’il est respectueux de venir dans le bureau Ovale des Etats-Unis d’Amérique et d’attaquer l’administration qui tente d’empêcher la destruction de votre pays ? », a-t-il poursuivi.

Quelques minutes après cette altercation, Volodymyr Zelensky a quitté prématurément la Maison Blanche, et la conférence de presse conjointe prévue quelques heures plus tard a été annulée. Par ailleurs, les deux dirigeants n’ont pas signé l’accord-cadre sur l’exploitation des minerais stratégiques de l’Ukraine.