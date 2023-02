Elections générales au Nigeria: Le mode de scrutin

Sur 18 candidats, Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, porte-étendard du parti au pouvoir, le Congrès des progressistes (APC), et Atiku Abubakar, du Parti démocratique populaire (PDP), principal parti d’opposition, sont considérés comme les favoris de ces élections vu leur influence, expérience et leur parcours de plusieurs années dans la politique, alors que Peter Obi, le nouvel arrivant à la course présidentielle, du Parti travailliste (LP), s’annonce comme l’outsider de ces échéances électorales. Il est soutenu par plusieurs jeunes urbains en quête de changement et de renouveau.

Le Nigeria organise également le même jour des élections pour élire les membres de l’Assemblée nationale.

Voici le mode de scrutin:

Présidentielle:

– Le président du Nigeria est élu selon une variante du scrutin uninominal majoritaire à deux tours.

– Chaque candidat se présente avec un colistier, lui-même candidat à la vice-présidence et membre du même parti que le candidat à la présidence.

– Pour gagner la présidentielle, un candidat doit obtenir le plus grand nombre de voix au niveau national et plus d’un quart des bulletins de vote dans au moins deux tiers des États du Nigeria.

– Si aucun des candidats n’y parvient, il y aura un deuxième tour, ou un second tour, dans un délai de 21 jours entre les deux premiers candidats.

– Le candidat qui recueille le plus de suffrages au second tour est déclaré élu. Le mandat présidentiel est de quatre ans, renouvelable une seule fois.

Assemblée nationale:

– Le Nigéria est doté d’un parlement bicaméral, dit Assemblée nationale, composé d’une chambre basse, la Chambre des représentants, et d’une chambre haute, le Sénat.

– La Chambre des représentants est composée de 360 sièges pourvus tous les quatre ans au scrutin uninominal majoritaire à un tour dans autant de circonscriptions électorales.

– Le Sénat est composé de 109 sièges à raison de trois pour chacun des 36 États du Nigeria plus un pour le Territoire de la capitale fédérale (FCT) du Nigeria, Abuja. Les États sont divisés en trois circonscriptions, et les sénateurs sont ainsi élus pour quatre ans au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

– Le Sénat dispose du droit exclusif de destituer les juges et d’autres membres de l’Exécutif, dont les membres des commissions électorales, mais doit d’abord en faire la requête au président.

– La nomination par le président des diplomates, des ministres, des juges fédéraux et des commissions fédérales indépendantes est soumise à l’approbation du Sénat.

Les électeurs:

– Plus de 93 millions d’électeurs sont appelés aux urnes pour élire un nouveau président.

Comment pouvoir voter ?

– Pour pouvoir voter, la personne doit être en possession d’une carte d’électeur permanente (PVC) en cours de validité, qui montre essentiellement qu’elle est inscrite sur les listes électorales et prouve l’identité de l’électeur.

– Le PVC contient les données biométriques de l’électeur, utilisées comme vérification supplémentaire le jour du scrutin. Ces données sont stockées dans la carte.

Qu’est-ce que le BVAS ?

– Le système d’accréditation bimodal des électeurs (BVAS) est un dispositif introduit par la Commission électorale nationale indépendante (INEC) en 2021 pour mettre fin à la fraude électorale.

– Le BVAS est essentiellement une petite boîte rectangulaire avec un écran qui est plus avancé technologiquement que les lecteurs de cartes à puce utilisés dans le passé.

– Le principal avantage du BVAS est qu’il a la capacité d’effectuer une double identification des électeurs le jour des élections grâce à leurs empreintes digitales et à la reconnaissance faciale. Cela devrait empêcher les personnes sans PVC valide de voter, ainsi que celles qui n’ont pas le droit de vote de tenter de le faire.

– Un autre aspect du BVAS est qu’il télécharge les résultats du vote directement sur le portail de visualisation des résultats de l’INEC pour que tout le monde puisse les voir, ce qui, en théorie, signifie que les résultats ne peuvent pas être trafiqués.