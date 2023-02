Maroc-Espagne : La nouvelle feuille de route donne des ”résultats concrets” dans tous les domaines (Albares)

La nouvelle relation avec le Maroc repose sur des “piliers solides”, a souligné M. Albares devant la Commission des affaires étrangères du Congrès des députés espagnol, assurant que les résultats sont déjà visibles sur le terrain.

À cet égard, le chef de la diplomatie espagnole a mis l’accent sur la diminution de l’immigration irrégulière, avec 69% d’arrivées en moins en janvier par rapport au même mois de 2022 sur la côte andalouse, et 82% dans le cas des îles Canaries.

“Nous coopérons dans la lutte contre les mafias qui trafiquent les êtres humains”, a-t-il insisté, notant que “la migration doit être sûre, légale, régulière et ordonnée”.

En autres domaines, M. Albares a relevé que la collaboration avec le Maroc a permis de “démanteler six réseaux criminels et terroristes depuis un an et demi”.

Le Maroc et l’Espagne ont tenu, les 1er et 2 février à Rabat, leur 12ème Réunion de Haut Niveau, qui a été sanctionnée par une Déclaration conjointe, dans laquelle les deux parties expriment leur engagement à perpétuer les relations d’excellence qui les ont toujours liés et réaffirment leur volonté de les enrichir en permanence.

Les deux parties ont signé, à cette occasion, plusieurs accords de coopération portant sur différents domaines, dont la gestion de la migration, le tourisme, les infrastructures, les ressources en eau, l’environnement, l’agriculture, la formation professionnelle, la sécurité sociale, le transport, la sécurité sanitaire et la recherche et développement.