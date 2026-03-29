Coupe du Monde de Tir Sportif 2026 à Tanger : Vallioniemi et Norton couronnés champions de skeet

La Coupe du monde de tir sportif 2026 à Tanger a été marquée par des performances exceptionnelles, notamment dans l’épreuve de skeet. Timi Vallioniemi, représentant la Finlande, et Bethany Lilian Norton, du Royaume-Uni, ont remporté les titres masculin et féminin, respectivement. Les finales ont été d’un niveau très élevé, avec des concurrents de grande qualité, et les conditions venteuses ont ajouté un défi supplémentaire.

Vallioniemi a su s’imposer face à l’Italien Domenico Simeone, qui a terminé deuxième, et à son compatriote Erik Pittini, médaillé de bronze. De son côté, Norton a devancé Dania Jo Vizzi des États-Unis et Lucie Anastassiou de France. Les deux vainqueurs ont exprimé leur satisfaction et leur fierté, soulignant le soutien de leur équipe et les défis posés par les conditions de tir.

Le Président-délégué de la Fédération royale marocaine de tir sportif, Abdeladim Lhafi, a salué la qualité des compétitions et la gestion technique, tout en mettant en avant l’émergence de nouvelles puissances dans le tir sportif. Il a également annoncé l’imminente reprise des épreuves de trap, avec une forte participation marocaine en vue des qualifications pour les Jeux olympiques de Los Angeles 2028.

Le programme de cette compétition, qui se poursuit jusqu’au 3 avril sous la présidence effective du Prince Moulay Rachid, s’annonce riche en moments forts, avec les épreuves de trap qui prendront le relais, notamment les finales individuelles prévues le 1er avril, suivies, le 2 avril, de la finale de trap par équipes mixtes.