Coupe arabe des nations (Qatar 2021): Le Maroc en quête de son deuxième sacre après celui de 2012

Grâce à un parcours sans faute, la sélection marocaine s’était imposée lors de la 9ème édition organisée en Arabie Saoudite, en disposant en match final, sur la pelouse du stade Prince Abdullah Al-Faisal à Jeddah, de son homologue libyenne aux tirs fatidiques (3-1), après la fin du temps réglementaire et des prolongations sur un score nul (1-1).

Pour concourir au titre de cette compétition, le sélectionneur national, Lhoucine Ammouta, a fait appel à un mix de joueurs évoluant à la fois dans le championnat national et les championnats arabes, admettant que le choix de la liste définitive était difficile et basé sur l’expérience continentale des joueurs au sein de leurs clubs, la condition physique et le nombre de matches disputés, ainsi que la complémentarité au sein de la composition choisie lors des rencontres précédentes.

La formation des Lions de l’Atlas sera composée des meilleurs joueurs de la Botola Pro D1 “Inwi” et de ceux qui ont brillé aux championnats arabes, à savoir Anass Zniti, Mohamed Nahiri et Abdelilah Hafidi du Raja de Casablanca, Yahya Jabrane, Achraf Dari, Ayoub El Amloud et Aymen El Hassouni du Wydad de Casablanca, Walid El Karti (Pyramids – Égypte), Ismail El Haddad (Al-Khor – Qatar), Soufiane Rahimi (Al-Ain – EAU), Badr Banoun (Al Ahly – Égypte) et Soufiane Bouftini (Al Ahly – Qatar).

En outre, Karim Berkaoui et Mohamed Fouzir, sociétaires du club saoudien Al Raed, Mohamed Amsif (FUS Rabat), Ali Bamaamar (Ittihad de Tanger), Hamza El Moussaoui (Renaissance Berkane), Achraf Bencharki (Zamalek – Égypte), Walid Azarou (Al Ittifaq – Arabie Saoudite), Abdelaali El Mohammadi (Abha – Arabie Saoudite), Mohamed Chibi (AS FAR), Marouane Saadane (Al Fath – Arabie Saoudite) et Idriss Fatouhi (Al Sailiya – Qatar) font également part de la sélection marocaine qui participera à cet événement.

Compte tenu de la valeur des joueurs choisis pour représenter le Maroc en Coupe arabe des nations, le sélectionneur national a affirmé, dans un communiqué publié sur le site de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), que son objectif est “de gagner le trophée et honorer le football marocain lors de cette grand-messe du football arabe” et qu’il ne se contente plus de la seule participation.

Cependant, Ammouta est bien conscient qu'”il n’y a pas de match facile durant ce tournoi, car le résultat de chaque match dépendra des efforts que l’équipe va fournir face à la Jordanie, la Palestine et l’Arabie Saoudite, qui espèrent également se qualifier pour les prochains tours”.

A cet effet, le sélectionneur national a établi un programme de préparation, lors duquel, les Lions de l’Atlas ont disputé des matchs amicaux avec des équipes solides appartenant à diverses écoles de football afin de tester les capacités de ses joueurs et de les amener à mieux se préparer physiquement et techniquement.

La sélection nationale a battu celles de la Gambie sur un score de 2 buts à 0 et du Sierra Leone par le même résultat, avant de se diriger au Bahreïn pour s’imposer face à son hôte par 3 buts à 2. Les coéquipiers de Soufiane Rahimi se sont imposés, par la suite, face à Singapour (7-1) à l’occasion de leur dernier match amical, disputé aux Émirats arabes unis.

Lors de cette compétition, le Maroc évoluera dans le groupe C, aux côtés de la Jordanie, qui participe pour la neuvième fois, l’Arabie Saoudite, qui a été troisième à la dernière édition organisée sur ses terres, et de la Palestine.

L’équipe marocaine affrontera son homologue palestinienne le 1er décembre, puis jouera contre la Jordanie le 4 du même mois, avant de croiser le fer face avec la sélection saoudienne le 7 décembre.

Les Lions de l’Atlas ont participé à la Coupe arabe des nations en seulement trois occasions. La première date de 1998, lors de laquelle, le Maroc avait quitté la compétition dès le premier tour, avant de faire mieux en 2002, en se qualifiant pour la demi-finale qu’il a perdu face à la Jordanie.

Quant à la troisième participation, elle était complètement différente, puisque l’équipe marocaine s’est propulsée au sommet du podium en s’adjugeant pour la première fois de son histoire le sacre en 2012, la dernière édition de ce prestigieux tournoi.