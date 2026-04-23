Coup d’envoi de la 4è édition du Festival du livre africain de Marrakech

La 4è édition du Festival du livre africain de Marrakech (FLAM) a démarré, jeudi dans la cité ocre, avec la participation d’une pléiade d’auteurs, de penseurs et de philosophes.

Placé sous le thème « Imaginer d’autres possibles », ce Festival réunira, trois jours durant, des voix majeures des littératures africaines et diasporiques, avec l’ambition de faire de la littérature un vecteur d’espoir, de résilience et d’imaginaire.

Le Festival du livre africain de Marrakech se veut un lieu de croisement des imaginaires et des dialogues entre générations, langues, territoires et disciplines, à la faveur d’un programme diversifié, comprenant des rencontres, des conversations, des lectures, des ateliers, outre une programmation jeunesse renforcée.

Parmi les invités majeurs de l’édition 2026 figurent Yanick Lahens (Haïti), qui compte à son actif le Grand Prix de l’Académie Française 2025, ainsi que Patrick Chamoiseau (Martinique), gagnant du Prix Goncourt en 1992. Cette édition sera ponctuée par des voix établies et celles de jeunes talents, offrant ainsi une vitrine à la relève avec des auteurs prometteurs.

Fondé par Mahi Binebine, écrivain et artiste plasticien, le festival étend également sa présence à des espaces académiques et culturels majeurs, notamment l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) Benguerir, l’Université Cadi Ayyad, le Foyer pour la scolarisation de la jeune fille du monde rural, l’Hôpital Mère et Enfant (CHU de Marrakech), le Centre culturel interactif Meydene, ainsi que des lycées et de grandes écoles.