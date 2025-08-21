Condamnation internationale d’un projet de construction de colonies israéliennes dans la zone E1

Ce projet est « inacceptable et constitue une violation du droit international », note la Déclaration, appelant « avec la plus grande fermeté à son annulation immédiate ».

Selon les signataires, « cette décision ne présente aucun avantage pour le peuple israélien. Elle risque au contraire de compromettre la sécurité et elle alimente davantage la violence et l’instabilité, ce qui nous éloigne un peu plus de la paix ».

« Nous encourageons Israël à renoncer à ce projet de toute urgence », lancent-ils, notant que « les actions unilatérales du gouvernement israélien portent atteinte à notre souhait collectif de sécurité et de prospérité au Moyen-Orient ».

Le gouvernement israélien, ajoute la Déclaration, « doit mettre un terme à la construction de colonies conformément à la résolution 2334 du Conseil de sécurité des Nations Unies et lever les restrictions qu’il impose aux finances de l’Autorité palestinienne ».

La Déclaration conjointe a été signée par les ministres des Affaires étrangères d’Australie, de Belgique, du Canada, du Danemark, d’Espagne, d’Estonie, de Finlande, de France, d’Islande, d’Irlande, d’Italie, du Japon, de Lettonie, de la Lituanie, du Luxembourg, de Norvège, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni, de Slovénie et de Suède.