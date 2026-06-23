Canicule: la France enregistre 40 décès par noyade

Le bilan des décès par noyade s’est alourdi à 40 morts depuis le début de la vague de chaleur en France, a annoncé, mardi, le Premier ministre français, Sébastien Lecornu.

« Il s’agit essentiellement de jeunes », a précisé M. Lecornu qui a déploré ce « triste fléau» concernant les noyades, alors qu’il présidait une nouvelle cellule interministérielle de crise consacrée à la canicule.

La cellule interministérielle est censée aborder « plusieurs scénarios » possibles pour cette vague de chaleur, notamment celui d’une canicule qui se prolonge. Les discussions devraient également porter sur la pollution, les risques d’incendies et d’orages, et ce qui pourrait être mis en œuvre « l’année prochaine ».

Plus tôt dans la matinée, la ministre des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative, Marina Ferrari, évoquait une vingtaine de décès par noyade constatés depuis le début week-end en France, revoyant déjà à la hausse un premier bilan de la Sécurité civile ayant fait état lundi d’au moins 13 morts.

Alors que les chiffres autour des noyades en France ne cessent d’augmenter, plusieurs ministres appellent à respecter les règles de sécurité pour les baignades.

D’après les secouristes, la plupart des décès recensés sont survenus « dans des zones qui ne sont pas adaptées pour la baignade », sachant qu’en cas de canicule, le principal risque demeure l’hydrocution lié à un choc thermique lorsque le corps entre dans une eau nettement plus froide que la température extérieure.

Ces chiffres liés à la noyade interviennent alors que 54 départements sont en vigilance rouge, plus haut niveau d’alerte, et 35 en orange dans la France entière.

C’est la première fois que la vigilance rouge concerne en France autant de départements depuis le lancement du dispositif national d’alerte météorologique il y a une vingtaine d’années.

Cette canicule, après une première en mai, est d’une intensité « exceptionnelle, similaire à celle d’août 2003 » qui avait fait près de 15.000 morts en France, selon l’institut météorologique.