CAN-Maroc 2021 (U17) : Le Maroc dans le groupe A avec l’Ouganda, la Zambie et la Côte d’Ivoire

La première journée se jouera les 13, 14 et 15 mars, la deuxième les 16, 17 et 18 du même mois, alors que la troisième et dernière journée du premier tour se déroulera les 19, 20 et 21 mars.

Douze sélections prendront part à la phase finale en l’occurrence le Maroc, pays organisateur, l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, le Mali, le Nigeria, l’Ouganda, le Sénégal, la Tanzanie et la Zambie.

Voici par ailleurs la composition des trois groupes :

Groupe A : Maroc, Ouganda, Zambie, Côte d’Ivoire

Groupe B : Nigeria, Tanzanie, Algérie, Congo

Groupe C : Cameroun, Sénégal, Mali, Afrique du Sud.