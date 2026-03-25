Al-Qods : mobilisation urgente pour renforcer les secteurs de la santé et de l’éducation avec le soutien financier du Maroc

Dans ce cadre, l’Agence a procédé, dans la localité d’Al-Ram, au nord d’Al-Qods, à la remise d’un lot de tablettes électroniques à la Direction de l’éducation, en soutien à la continuité du processus éducatif affecté dans la ville.

Elle a, en outre, remis des kits de premiers secours au profit des comités des quartiers de l’ancienne ville d’Al-Qods, soumise à des fermetures depuis plus de trois semaines en raison de la situation sécuritaire au Moyen-Orient.

Ces kits comprennent notamment des fournitures de premiers secours pour les situations d’urgence, ainsi que d’autres équipements.

A cette occasion, le directeur de l’éducation à Al-Qods, Samir Jibril, a exprimé sa profonde gratitudeau Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, ainsi qu’au peuple marocain, pour leur soutien constant à la ville Sainte et ses habitants, et leur engagement en faveur du droit des élèves à l’éducation, du renforcement de leur résilience et de la poursuite de leur parcours éducatif dans les écoles et les universités.

Il a également souligné que cette initiative intervient à point nommé, relevant que ces équipements permettront aux élèves de poursuivre leur scolarité, notamment face aux défis liés à l’enseignement à distance, ajoutant que les conditions économiques difficiles à Al-Qods empêchent de nombreux apprenants de s’en procurer.

De son côté, la directrice du lycée de jeunes filles Al-Aqsa, Amal Abou Al-Rub, a indiqué que cette initiative aura un impact significatif sur le renforcement de l’enseignement à distance chez les élèves, permettant ainsi de faire face aux difficultés liées au manque d’équipements électroniques nécessaires.

Elle a, à cet égard, fait savoir que plusieurs apprenants rencontrent des difficultés réelles pour suivre l’enseignement en ligne, notamment dans les familles comptant plus de quatre ou cinq élèves dans un même foyer, ce qui limite leur capacité à assister régulièrement aux cours.

Pour sa part, le directeur adjoint du lycée Al-Oumma, Soufiane Allan, a salué le soutien généreux de l’Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, soulignant l’importance de telles initiatives dans le contexte actuel marqué par de nombreux défis et pressions, notamment sur le secteur de l’éducation.

S’agissant du soutien sanitaire destiné aux citoyens palestiniens à Al-Qods, les représentants des comités de quartiers et des associations de l’ancienne ville ont mis en avant l’importance de cette campagne d’urgence, dans un contexte de pressions sociales et politiques croissantes.

Dans ce sens, Samer Khalil, membre du comité des jeunes, a affirmé que cette initiative reflète la profondeur des relations entre les peuples marocain et palestinien, insistant sur l’importance d’acheminer ces aides à leurs bénéficiaires.

Abondant dans le même sens, Marouane Ghanim, membre du comité des jeunes du quartier Al-Wad, a loué cette initiative de l’Agence de distribuer des aides et des kits de premiers secours au sein de l’ancienne ville, soulignant que cette action s’inscrit dans la continuité du soutien constant du Maroc à la cause palestinienne et aux habitants d’Al-Qods.