Abdoulaye Fall élu nouveau président de la Fédération Sénégalaise de Football

Abdoulaye Fall a été élu dimanche à Dakar, nouveau président de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF), à l’issue de l’Assemblée générale élective de cette instance sportive tenue sur deux jours.

Inspecteur du Trésor et président de la Ligue régionale de football de Diourbel, M. Fall succède ainsi, à Augustin Senghor, pour un mandat de quatre ans.

Le scrutin, qui s’est déroulé en deux tours, a vu M. Fall l’emporter largement au second tour avec 322 voix contre 30 pour Mady Touré, président du club Génération Foot, alors que 16 bulletins nuls ont été enregistrés.

A noter que l’Assemblée générale de la FSF s’est ouverte, samedi, en présence notamment de la ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diène Gaye, de représentants de la FIFA, de la Confédération Africaine de Football (CAF) et du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS).

Sept candidats étaient en lice pour la présidence de la FSF. Il s’agit du président sortant Augustin Senghor, Mady Touré, Moustapha Kamara, Oumar Ndiaye, Aliou Goloko, Abdou Thierry Camara et Abdoulaye Fall. Ce dernier s’est imposé au terme d’un processus électoral marqué par plusieurs désistements et une forte participation.

Cette élection marque le début d’un nouveau chapitre pour le football sénégalais, dans un contexte d’attentes élevées autour du développement des structures locales et de la performance des sélections nationales.