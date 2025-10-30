Braquage du Louvre : cinq nouveaux suspects interpellés

Dix jours après le braquage spectaculaire au musée du Louvre à Paris, cinq personnes ont été interpellées, mercredi 29 octobre dans la soirée, dont l’un des principaux suspects, et placés en garde à vue, a annoncé jeudi la procureure de Paris sur RTL.velle fenêtre)udi matin. L’interpellation est intervenue « dans différents lieux », autour de 21 heures à Paris et dans l’agglomération parisienne, selon Laure Beccuau. « L’un d’entre eux était un objectif des enquêteurs (…) c’est un des suspects que l’on avait dans le viseur », a-t-elle précisé, en ajoutant « que l’on suppose » que l’un d’entre eux était présent lors du vol. Les quatre autres personnes interpellées « peuvent nous renseigner éventuellement sur le déroulement des faits ».

Le deux premiers suspects interpellés samedi ont de leur côté reconnu « partiellement les faits. « Ils ont fini par admettre qu’il avait été impliqué dans ce cambriolage », a indiqué la magistrate.

Ces deux hommes âgés de 34 et 39 ans ont été mis en examen pour « vol en bande organisée » et pour « association de malfaiteurs en vue de commettre un crime » et placés en détention provisoire, a annoncé dans la soirée le parquet de Paris.

Le butin de ce casse rocambolesque qui a fait le tour de la planète est estimé à 88 millions d’euros, avait déclaré Laure Beccuau.

La procureure a assuré sur RTL que les enquêteurs étaient « déterminés » à retrouver les bijoux volés. Pour les retrouver, elle a fait appel à l’Office central de lutte contre le trafic des biens culturels. « Cet office est en train d’examiner tout le marché légal des œuvres d’art et (…) en revanche, il a certain nombre de marchés parallèles que la spécialisation de cet office sait explorer et là aussi, nous avons une forme de vigilance ».