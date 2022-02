1.534 Marocains ont déjà quitté l’Ukraine, un nombre appelé à évoluer (officiel)

Ce nombre, appelé à évoluer, est répartie entre la Pologne avec 720 personnes, la Roumanie avec 384 personnes, la Slovaquie avec 300 personnes et la Hongrie avec 130 personnes, précise-t-on de même source. Le pic des sorties a été enregistré ce lundi au poste frontière avec la Pologne avec 600 Marocains qui ont quitté l’Ukraine, suite à l’opération militaire lancée par la Russie.

Le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger a dépêche une vingtaine de fonctionnaires consulaires, dont quatre anciens consuls généraux, pour assister et aider les équipes des ambassades marocaines déjà sur le terrain, à accueillir et fournir l’aide nécessaire aux Marocains dans les quatre pays limitrophes de l’Ukraine.