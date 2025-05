Virgin Megastore Maroc inaugure son 3e magasin à Casablanca

Virgin Megastore Maroc, l’enseigne spécialisée dans la distribution de produits high-tech, culturels et de loisirs, vient d’inaugurer mercredi son 10ème magasin au Maroc et son 3ème à Casablanca, franchissant une nouvelle étape dans son développement.

« L’ouverture de ce nouveau magasin s’inscrit dans notre ambition d’offrir à nos clients bien plus qu’un simple lieu d’achat. Ce magasin signe une nouvelle étape de notre développement et reflète parfaitement notre vision de proposer à nos clients un véritable lieu de vie, d’échange et de découverte », a indiqué, dans une déclaration à la MAP, Asmâa Azmi, Chef du Département Marketing & Communication de Virgin Megastore Maroc, dans une déclaration à la MAP.

Et de poursuivre : « Nous sommes installés au cœur du Triangle d’Or, un emplacement stratégique qui nous permet de conjuguer innovation, lifestyle et culture dans un même espace. Nous souhaitons ainsi créer une nouvelle communauté autour de la passion pour les technologies, le lifestyle et la culture ».

Virgin Megastore, a-t-elle indiqué, se distingue par son approche unique, étant la seule enseigne à proposer une telle diversité d’univers sous un même toit, répondant ainsi aux attentes multiples et variées d’une clientèle exigeante. Chaque zone est pensée pour stimuler la découverte, l’inspiration et enrichir l’expérience d’achat des visiteurs.

Situé au cœur du prestigieux Triangle d’Or, ce nouvel espace de 450 m² propose une expérience d’achat alliant innovation, lifestyle et culture.

Fruit d’un investissement de 9 millions de dirhams, ce magasin témoigne de la volonté de Virgin Megastore Maroc d’enrichir son offre Hitech et culturelle, tout en renforçant sa présence dans le secteur dynamique du retail au Maroc.

Conçu pour offrir une expérience d’achat fluide et immersive, ce nouveau magasin décline 10 univers distincts, allant des dernières innovations en matière de technologie et de téléphonie mobile aux jeux vidéo et consoles, en passant par une sélection variée d’articles audio, de livres, de petit électroménager, de décoration maison, de produits lifestyle, de beauté et bien-être, d’éveil et de jeux, ainsi que de papeterie.

Avec une équipe de 30 collaborateurs, le magasin promet de délivrer une expérience client exceptionnelle, alliant expertise produit, conseils personnalisés et services de qualité. Pour marquer cette ouverture, Virgin Megastore offre, pendant un mois, des offres exclusives sur l’ensemble des univers du magasin.

Revendeur agréé de grandes marques de renom, Virgin Megastore Maroc s’engage à proposer des produits authentiques et à la pointe de la technologie. Le lancement du site ecommerce www.virginmegastore.ma vient renforcer la stratégie omnicanale de l’enseigne en proposant à tous les clients la possibilité de commander l’ensemble de ses produits en ligne.

Virgin Megastore se distingue également par son service client personnalisé, assuré par des équipes passionnées et formées pour offrir des conseils adaptés à chaque besoin.

Implantée au Maroc depuis 2010, Virgin Megastore s’est imposée comme une enseigne incontournable dans la distribution de produits high-tech, culturels et lifestyle. Forte de 10 magasins répartis dans les grandes villes du Royaume, notamment à Casablanca, Rabat, Marrakech, Fès, Tanger et Agadir, l’enseigne offre une expérience client immersive, unique et en constante évolution.