USA: une fusillade à Détroit fait 3 morts

Après avoir aperçu le suspect scrutant l’intérieur de voitures, un quatrième homme lui a demandé d’arrêter avant d’être visé à son tour par un tir, a ajouté M. White dans une déclaration aux médias.

Trois des victimes sont mortes et une a survécu, a précisé la police aux médias locaux. Des photographies du mis en cause ont été diffusées et les autorités ont appelé quiconque le reconnaîtrait à joindre les services de police.

Les tirs semblent avoir été exécutés “tout à fait au hasard”, a souligné le chef de la police lors d’une conférence de presse, expliquant qu’une victime “attendait le bus, une autre promenait son chien et une autre se trouvait simplement dans la rue”. “Nous le tenons”, a écrit le maire de Détroit sur Twitter, notant que grâce à des “informations cruciales de la communauté” et du “soutien solide” des forces de l’ordre, le tireur avait été mis en garde à vue sans incident.

Dimanche également, les autorités de la ville de Houston au Texas, au sud des États-Unis, ont annoncé que trois personnes avaient été tuées et deux autres avaient été blessées, lorsqu’un individu a mis le feu à un bâtiment avant de tirer sur les habitants en fuite.

Les fusillades restent un fléau récurrent aux États-Unis, faisant de nombreuses victimes dans un pays où le droit de posséder des armes est garanti par la Constitution. Selon les observateurs, la criminalité par armes à feu est en nette augmentation, notamment dans les grandes villes.