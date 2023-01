USA: trois morts et quatre blessés dans une fusillade à Los Angeles

L’incident s’est produit juste après 2h30 du matin près de Benedict Canyon, selon le département de police de Los Angeles.

Deux hommes et une femme ont été tués dans la fusillade.

Les blessés ont été transportés vers un hôpital dans un état critique.

Il s’agit de la quatrième fusillade de masse en Californie ce mois-ci.

Le président américain, Joe Biden, a renouvelé mardi dernier son appel à l’interdiction des armes d’assaut à la suite de plusieurs fusillades perpétrées récemment.

“J’exhorte une fois de plus les deux chambres du Congrès à agir rapidement et à remettre cette interdiction des armes d’assaut à mon bureau, et à prendre des mesures pour assurer la sécurité des communautés, des écoles, des lieux de travail et des maisons américaines”, a souligné Biden dans un communiqué.

Les États-Unis ont connu plus de 600 fusillades de masse pendant trois années consécutives, a indiqué en novembre dernier l’ONG Gun Violence Archive (GVA).