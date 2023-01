Ligue 1: l’OM annonce un accord de principe avec Angers pour le transfert d’Azzedine Ounahi

Le club phocéen a confirmé l’arrivée du milieu de terrain marocain d’Angers via son Twitter et sur son site Internet, sans donner plus de détails sur le transfert.

Né à Casablanca en 2000, Le Lion de l’Atlas, auteur d’une belle performance lors de la Coupe du Monde Qatar 2022, a fait ses premiers pas dans le football à un très jeune âge.

Formé au Raja de Casablanca, il intègre en 2015 l’Académie Mohammed VI de football où il développe son potentiel et peaufine ses capacités à l’instar de ses coéquipiers à la sélection (Nayef Aguerd, Youssef En-Nesyri ou encore Ahmed Reda Tagnaouti).

Débordant d’énergie, il s’est imposé à l’Académie Mohammed VI de football comme l’un des meilleurs éléments, faisant preuve de discipline et de persévérance et réalisant des résultats impressionnants.

A seulement 18 ans, il quitte le Maroc pour la France. A l’été 2018, il se retrouve à Strasbourg, où il passe deux ans avec la réserve du club alsacien, avant de passer à l’US Avranches, un club de National (championnat français de 3ème division).

Lors de ses 28 matchs disputés avec l’US Avranches, où il a alterné entre le poste de milieu de terrain et celui d’ailier, Ounahi a littéralement brillé, inscrivant 5 buts et montrant toute l’étendue de son talent.

Ses prestations en National ne sont pas passées inaperçues, et Ounahi fait enfin un bond en avant en Ligue 1 avec Angers en 2021, après avoir tapé dans l’œil de Philippe Leclerc, alors directeur de recrutement du club français.

S’illustrant lors de son premier match avec Angers face à l’Olympique Lyonnais (3-0), il s’est imposé de fil en aiguille comme un titulaire indiscutable dans l’équipe, disputant 32 matches lors de sa première saison en Ligue 1.

Grâce à ses performances convaincantes avec Angers, Ounahi s’est fait également une place au sein de l’effectif des Lions de l’Atlas.

Il a participé à la Coupe d’Afrique des Nations en janvier dernier et a été titulaire contre le Ghana et le Gabon en phase de poules.

Il devient ensuite une pièce maîtresse de l’équipe de Walid Regragui, se révélant lors du Mondial-2022 aux yeux de la planète football, qui est tombée sous le charme d’un joueur élégant, technique et intelligent.